송파, 올해 최고 정책은 ‘문화예술회관 개관’

최신식 공연장으로 ‘리모델링’

장애인·고령층 편의시설 확충

이미지 확대 지난 11월 서울 송파구 삼전동에 위치한 ‘송파문화예술회관’ 개관식에서 주민들이 개관 기념 연주회를 감상하고 있다.

송파구 제공

2025-12-30 24면

서울 송파구는 ‘2025년 올해의 송파 정책상’으로 송파문화예술회관 개관이 선정됐다고 29일 밝혔다.‘2025 올해의 송파 정책상’은 올 한해 추진 사업 중 우수한 성과로 주민 만족도를 높이고 구정 발전에 기여한 사업을 자체 심사해 선정한 상이다.삼전동에 위치한 송파문화예술회관은 1994년 노후 구민회관을 문화예술을 향유할 수 있는 500석 규모의 최신식 전문공연장으로 리모델링한 것으로 지난 11월 문을 열었다. 장애인·고령층을 위한 편의시설을 확충해 주민 만족도를 높인 점 등이 높은 평가를 받았다. 이밖에 장지천 보행로를 개선한 ‘장지천 수변활력거점 및 위례호수공원 조성’ 사업과 미디어아트 조형물을 설치한 ‘송파의 새 명물, 더 스피어 조성’ 사업 등이 각각 우수상과 우수사업으로 선정됐다.서강석 구청장은 “송파구는 2026년에도 구민이 체감할 수 있는 정책과 사업을 지속 추진하여 ‘구민을 주인으로 섬기는 명품도시 송파’를 만들어 가겠다”고 말했다.박재홍 기자