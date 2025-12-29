메뉴
안전한 구로… 보호구역 내 교통단속장비

서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-12-29 23:58
입력 2025-12-29 23:58

사고 위험 높은 6곳에 무인카메라

이미지 확대
서울 구로구 항동초등학교 인근 항동주민센터 앞에 설치된 무인교통단속장비. 구로구 제공
서울 구로구 항동초등학교 인근 항동주민센터 앞에 설치된 무인교통단속장비.
구로구 제공


서울 구로구가 어린이와 보행자의 안전 강화를 위해 관내 보호구역 내에 무인교통단속장비를 설치했다.

29일 구에 따르면 지난 8개월 동안 차량 감속이 필요하고 교통사고 위험이 큰 보호구역 6곳에 무인교통단속장비가 설치됐다. ▲항동초등학교 인근 2곳 ▲항동어린이집 ▲고척초등학교 ▲신도림초등학교 ▲삼성어린이집 등이다. 항동초등학교 등에는 후면단속 방식의 신설 장비 4대를, 항동어린이집 등에는 기존 장비 2대를 교통 여건에 맞춰 이전 설치했다. 이번 사업은 올해 초 확보한 서울시 예산을 통해 진행됐다.

구로구는 지난 2월 노후 어린이 보호구역을 일제 정비하고 통학로를 개선하는 등 보호구역 개선·정비 종합계획을 수립했다. 앞으로 보행자 안전 울타리를 정비하고 옐로카펫(어린이 보호구역의 횡단보도 앞 인도 가장자리에 노란색으로 표시한 안전 대기 구역)과 도로안전시설물을 확충할 계획이다.
장인홍 구청장은 “보호구역은 무엇보다 안전이 최우선인 공간”이라며 “앞으로도 교통사고 예방을 위한 시설 개선과 안전 정책을 지속적으로 추진해 아이와 주민 모두가 안심할 수 있는 보행 환경을 만들겠다”고 말했다.

서유미 기자
2025-12-30 26면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
