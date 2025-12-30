서대문구, ‘신촌 청년푸드스토어’ 청년창업가 모집

이미지 확대 서울 서대문구 신촌 청년푸드스토어.



서대문구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 서대문구가 다음 달 20일까지 신촌 청년푸드스토어 내 매장에 입주할 19~39세의 신규 청년 창업가를 모집한다.30일 서대문구에 따르면, 신촌의 대표적 청년창업 공간인 청년푸드스토어에는 거리가게·청년상인 점포 30여곳이 입점해 있다.연간 약 95만원의 비용으로 약 7.4㎡의 공간을 빌려주며, 창업 기본교육과 전문가 컨설팅, 온오프라인 홍보 등을 지원한다. 희망자는 구청 홈페이지 ‘고시공고’를 참고해 이메일로 지원서와 사업계획서 등을 내면 된다.구는 서류심사와 면접을 거쳐 식음료(F＆B), 잡화, 패션, 문화콘텐츠 등의 영업·판매 분야에서 최대 9곳을 내년 2월 선발할 예정이다. 마케팅, 위생, 세무 등의 창업 기본교육과 개업 준비를 거쳐 3월 초 입점이 이뤄질 예정이다. 입점 기간은 2년이고 심사 후 최대 1년 연장할 수 있다.이성헌 구청장은 “신촌 청년푸드스토어가 성공적인 청년창업의 발판이 되길 바라며 입점 창업가분들이 더 높이 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.서유미 기자