‘서초 시니어플라자’ 문화·치매예방 한 방에

전성수 서초구청장이 지난 29일 '서초 시니어플라자' 개관식에서 인사말을 하고 있다.

2025-12-31

서울 서초구는 문화시설부터 치매 예방 서비스까지 갖춘 ‘서초 시니어플라자’를 개관했다고 30일 밝혔다. 서초구 방배동에 있는 ‘서초시니어플라자’는 지하 2층~지상 5층, 총 3496.5㎡ 규모로 지난 29일 개관식을 열었다. 어르신을 위한 문화·여가시설뿐만 아니라 치매 예방, 건강 증진 등 다양한 복지 서비스를 한 곳에서 편리하게 이용할 수 있도록 설계됐다.1층에는 어르신부터 아이들까지 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 세대 통합형 커뮤니티 ‘서초 시니어라운지’가 조성됐다. 2층은 신중년 어르신 맞춤형 문화여가시설 ‘방배4동 느티나무쉼터’, 3층은 전국 최초 권역형 치매안심센터인 ‘방배치매안심센터’로 구성됐다. 조기 검진과 사례관리뿐만 아니라 인지훈련 프로그램, 치매 환자 쉼터 운영 등 원스톱 통합 지원 기능을 강화했다. 4~5층에는 서초구민의 복지·돌봄 서비스를 담당하는 ‘서초복지돌봄재단’이 자리 잡았다. ﻿박재홍 기자