‘서초 시니어플라자’ 문화·치매예방 한 방에

박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2025-12-31 00:36
입력 2025-12-31 00:36
이미지 확대
전성수 서초구청장이 지난 29일 ‘서초 시니어플라자’ 개관식에서 인사말을 하고 있다. 서초구 제공
전성수 서초구청장이 지난 29일 ‘서초 시니어플라자’ 개관식에서 인사말을 하고 있다.
서초구 제공


서울 서초구는 문화시설부터 치매 예방 서비스까지 갖춘 ‘서초 시니어플라자’를 개관했다고 30일 밝혔다. 서초구 방배동에 있는 ‘서초시니어플라자’는 지하 2층~지상 5층, 총 3496.5㎡ 규모로 지난 29일 개관식을 열었다. 어르신을 위한 문화·여가시설뿐만 아니라 치매 예방, 건강 증진 등 다양한 복지 서비스를 한 곳에서 편리하게 이용할 수 있도록 설계됐다.



1층에는 어르신부터 아이들까지 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 세대 통합형 커뮤니티 ‘서초 시니어라운지’가 조성됐다. 2층은 신중년 어르신 맞춤형 문화여가시설 ‘방배4동 느티나무쉼터’, 3층은 전국 최초 권역형 치매안심센터인 ‘방배치매안심센터’로 구성됐다. 조기 검진과 사례관리뿐만 아니라 인지훈련 프로그램, 치매 환자 쉼터 운영 등 원스톱 통합 지원 기능을 강화했다. 4~5층에는 서초구민의 복지·돌봄 서비스를 담당하는 ‘서초복지돌봄재단’이 자리 잡았다. ﻿

박재홍 기자
2025-12-31 22면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
