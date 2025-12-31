중랑 15개동 주민자치회 위원 514명 위촉

2년간 지역문제 발굴·해결 주도

서울 중랑구가 ‘2026년 동 주민자치회 위원 위촉식’을 열었다고 30일 밝혔다. 주민자치회는 주민이 직접 지역 문제를 발굴하고 해결 방안을 논의한 뒤 실행까지 주도하는 주민 참여 기구다. 제안된 사업은 주민총회를 통해 공유되고, 주민 투표를 거쳐 추진 여부가 결정된다.구는 지난 10월부터 임기가 만료되는 11개 동과 결원 보충이 필요한 4개 동을 대상으로 위원을 모집했다. 서류 심사와 교육 이수 과정을 거쳐 최종 514명을 선정했으며, 이들은 2년간 각 동의 주민자치 활동을 맡는다.전날 구청 대강당에서 열린 위촉식에서는 주민자치회 활동 영상 상영과 위촉장 수여, 신규 위원 소감 발표 등이 진행됐다. 신규 위원들은 ▲자치 계획 수립 및 실행 ▲주민총회 운영 ▲마을 행사 및 공동체 사업 추진 등 다양한 활동을 펼칠 예정이다.류경기 구청장은 “주민자치회 위원 한 분 한 분이 우리 동네의 긍정적인 변화를 만드는 주인공”이라면서 “마을을 위해 헌신해 주는 위원 여러분께 감사드리며, 주민자치를 통해 더 살기 좋은 중랑을 함께 만들어 가길 기대한다”고 말했다.﻿유규상 기자