노원구 ‘미래교육국’ 신설…생애주기 맞춤 서비스

서울 노원구는 새해 1월 1일자로 미래교육국을 신설하는 등 조직개편을 단행한다.31일 노원구에 따르면, 핵심기능 위주로 재편한 결과 현행 7국 45과 243팀의 구청 행정기구가 8국 44과 242팀으로 변경된다.우선 교육을 중심으로 생애주기에 따른 맞춤형 서비스를 체계적으로 제공하기 위해 기존 평생학습과와 교육지원과를 미래교육과로 통합하고 미래교육국을 신설했다.기존의 가족정책과와 보육지원과가 보육가족과로 통합되고, 일자리경제과 내 6개 팀은 4개 팀으로 줄이며 부서 내에서 핵심 기능 위주의 협업을 우선시했다. 건축과와 건축안전센터로 분리되어 있던 사무는 건축과로 일원화하며 건축 관련 업무로 구청을 방문한 주민이 원스톱 서비스를 받을 수 있도록 했다.구민의 여가생활 인프라 담당 부서도 변화가 생겼다. 기존의 여가도시과가 여가생활과와 여가도시과로 분할됐다. 여가생활과는 수락휴운영팀과 함께 도서관시설팀이 새로 편입됐다. 여가도시과에서는 철도공원 이탈리아관, 점프 등 새해 상반기 개장을 앞둔 주요 역점사업 추진을 전담한다.주민복지국에는 ‘통합돌봄과’를 신설했다. 내년 3월 시행되는 ‘의료․요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률’ 시행을 앞두고 ‘통합돌봄’이라는 새로운 영역을 선도적으로 추진하기 위해서다.오승록 구청장은 “민선 8기 역점사업의 완성도 있는 추진과 변화하는 행정환경에 선제적으로 대응한 조직체계를 갖추기 위해 노력했다”며 “어느 분야에서든 주민을 만족시키는 ‘일 잘하는’ 조직으로 능률을 높여 나가겠다”고 말했다.서유미 기자