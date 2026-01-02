양천, 새해 맞아 금연·맞춤형 운동 지원

1대1 상담·연중 금연 클리닉 운영

12주 전신 복합운동 ‘지도사’가 도와

2026-01-02 30면

서울 양천구는 새해를 맞아 건강관리를 다짐하는 주민을 위해 다양한 건강증진 사업을 운영한다고 1일 밝혔다. 신정동 보건소 별관과 목동·신월보건지소를 중심으로 금연 지원과 맞춤형 운동 프로그램 등을 마련했다.보건소 별관에서는 연중 금연 클리닉을 운영하고, 일대일 상담과 금연보조제 지원, 금단증상 관리, 한방 치료 연계 등을 제공한다. 직접 방문이 어려운 주민을 위해 사업장·아파트·경로당 등으로 찾아가는 이동 금연 클리닉도 함께 운영한다. 또 12주 과정의 근력·유산소를 포함한 전신 복합운동인 ‘순환운동 프로그램’도 진행하는데, 전문 운동지도사가 개인 체력에 맞춰 운동을 돕는다.목동보건지소는 근·골격계 질환자를 위한 ‘행복한 건강운동 클리닉’과 중장년층의 체중 관리와 건강 개선을 돕는 ‘4050 건강운동교실’, 어르신 대상 체력·낙상 예방 프로그램을 운영한다. 신월보건지소도 걷기 동아리와 60세 이상을 위한 비만 탈출 댄스, 70세 이상 어르신을 위한 건강 동행 프로그램을 마련했다.유규상 기자