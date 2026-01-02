메뉴
이성헌 서대문구청장, 새해 첫 근무일 직원 맞이 악수

서유미 기자
수정 2026-01-02 11:57
입력 2026-01-02 11:57

격식 없는 시무식 시작…본격적인 새해 구정

이성헌 서울 서대문구청장이 2026년 새해 첫 근무일인 2일 오전 청사 로비에서 직원들과 악수하면서 새해 인사를 나눴다. 딱딱한 시무식을 새해 인사로 대체한 것이다.

이성헌 서울 서대문구청장이 2일 구청 로비에서 출근하는 직원들과 악수하고 있다. 서대문구 제공
구청 대회의실에서 이어진 간부 간담회도 신년 소회와 다짐으로 격의 없이 진행됐다. 이 자리에서 이 구청장은 간부 직원들과 새해 구정 비전을 나눴다.

이 구청장은 “새해 서대문구는 쾌적하고 편리한 도시환경을 넘어 도시의 품격을 높이는 단계로 나아가며 행복 300%에 과감히 도전하겠다”고 말했다.

또한 이를 위해 ▲자연과 여가로 글로벌 매력이 넘치는 도시 구현 ▲사통팔달 교통망과 신속한 도시개발을 통한 도시 미래 지형 재편 ▲국제 청년창업도시 도약 ▲탄탄한 교육 환경을 통한 미래 세대 양성 ▲든든한 돌봄·건강·체육·문화 인프라를 통한 구민 행복 증진 등의 비전을 밝혔다.

간담회 후 구청 전 부서를 순회하며 직원들과 대화를 나눈 이성헌 구청장은 점심시간에도 구내식당에서 직원들과 소통하며 떡국으로 식사할 예정이다.



한편 이 구청장은 1일 0시를 전후해 열린 ‘신촌 카운트다운 콘서트’와 같은 날 아침 관내 안산 해맞이 행사 및 국립서울현충원 현충탑 참배에 잇달아 참여했다.

서유미 기자
