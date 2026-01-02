광진구, ‘붉은 말의 해’ 첫 날 아차산 해맞이

서울에서 가장 먼저 떠오르는 첫 해

이미지 확대 김경호 서울 광진구청장이 지난 1일 아차산 해맞이 축제에서 인사말을 하고 있다.



광진구 제공

서울 광진구는 2026년 새해 첫날 새벽, 아차산 어울림광장에서 아차산 해맞이 축제를 열었다.2일 구에 따르면, 전날 해맞이 축제에는 서울에서 가장 먼저 해가 떠오르는 명소답게 이른 시간부터 시민들의 발걸음이 이어졌다.올해 축제는 소원지 달기, 띠별 운세 자판기 등 시민 참여 프로그램을 중심으로 운영됐다. 등산로 초입에는 LED(엘이디) 빛터널과 고보조명이 설치돼 새벽에도 밝고 따뜻한 분위기가 이어졌다. 곳곳에서 사진을 찍으며 새해의 설렘을 나눴다.팝페라 무대로 본행사가 시작됐고, 일출 시각인 오전 7시 57분에는 붉은 빛을 머금은 해가 환하게 떠오르자 시민들은 환호하며 휴대폰 카메라로 그 기억을 담았다.구는 경찰·소방 등 유관기관과 합동 종합상황실을 운영해 행사 전 과정이 안전하게 진행될 수 있도록 관리했다.김경호 구청장은 “아차산의 첫 일출이 병오년을 힘차게 여는 출발점이 되길 바란다”면서 “구민 모두가 건강하고 활력 넘치는 한 해를 보내시길 기원한다”고 말했다.서유미 기자