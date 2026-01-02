메뉴
“숨이 달라지면, 삶도 달라져요”…강북구, 금연 클리닉 운영

송현주 기자
수정 2026-01-02 15:07
입력 2026-01-02 15:07

1대1 맞춤형 상담부터 단계별 성공 기념품 증정까지

이미지 확대
강북구의 한 공원에서 찾아가는 이동 금연 클리닉이 진행되고 있다. 강북구 제공
강북구의 한 공원에서 찾아가는 이동 금연 클리닉이 진행되고 있다. 강북구 제공


서울 강북구는 새해를 맞아 금연을 결심한 주민들을 돕기 위해 ‘강북구 보건소 금연 클리닉’을 운영한다고 2일 밝혔다.

이날 구에 따르면, 금연 클리닉은 ▲전문 금연 상담사의 1대1 맞춤형 상담 서비스 ▲금연 보조제 ▲행동요법제 지원 등으로 스스로 담배를 끊기 어려운 주민들에게 전문적 도움을 제공하는 프로그램이다.

운영 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지다. 평일 방문이 어려운 직장인들을 위해 매월 첫째 주와 셋째 주 토요일 오전 9시부터 12시까지 문을 연다. 수유보건지소에서는 매주 화요일 오전 9시부터 12시까지 금연 상담 서비스를 받을 수 있다. 여성·청소년 전용 금연상담실도 따로 마련됐다.

구는 금연 의지를 북돋기 위해 보상 체계도 마련했다. 금연 결심 후 3개월, 6개월, 9개월, 12개월 등 단계별로 금연에 성공할 때마다 축하 기념품을 증정할 계획이다.

구는 학교나 사업장 등 지역사회대상으로 찾아가는 이동 금연 클리닉도 운영 중이다. 금연 희망자가 5인 이상인 사업장에서 신청하면, 상담사가 현장을 방문해 상담을 진행하고 필요시 금연 보조제 등을 지원한다.

자세한 안내는 강북구 보건소 금연 클리닉으로 문의하면 받을 수 있다.



구 관계자는 “주민들이 쾌적하고 건강한 삶을 누릴 수 있도록 다양한 건강 증진 프로그램을 늘려나가겠다”고 했다.

송현주 기자
