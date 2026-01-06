노원은 ‘꿀잼 도시’… 기차마을 이탈리아관·청소년 레포츠 체험시설 ‘점프’ 주목

화랑대 ‘익스프레스 노원’ 인기

점프, 국내 최대 규모 실내 시설

이미지 확대 오승록(왼쪽 두 번째) 서울 노원구청장이 지난해 11월 공릉동 화랑대 철도공원 기차마을의 ‘이탈리아관’에서 정교한 디오라마(축소 모형)를 점검하고 있다. 노원구 제공

2026-01-06 26면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 노원구가 새해를 맞이해 화랑대 철도공원 기차마을에 ‘이탈리아관’을 시작으로 청소년 레크리에이션 시설 ‘점프’ 등을 선보인다.오승록 노원구청장은 5일 “도심형 자연휴양림 ‘수락휴’ 만큼이나 공들인 기차마을 이탈리아관과 ‘점프’가 막바지 개관 준비 중”이라며 “노원의 일상이 다채롭고 재미있는 삶의 터전으로 변화하는 공간들”이라고 설명했다.기차마을의 제2관인 이탈리아관은 세계적인 랜드마크인 성베드로 성당, 피렌체 두오모 성당, 콜로세움 등을 정교한 미니어처로 감상할 수 있다. 제1관 스위스관의 인기에 힘입어 두 배 이상의 규모로 추진됐다. 오 구청장은 “스위스관 운영이 빠르게 안착할 수 있었던 것은 발달 단계상 기차를 좋아하는 어린이들의 관심 덕분”이라며 “이탈리아관은 어른들도 발길을 떼지 못할 정도라고 자부한다”고 했다. 지난 연말 문을 연 화랑대 철도공원 레스토랑 ‘익스프레스 노원’도 특색 있는 공간으로 입소문이 났다.실내 이색 레포츠 복합 체험시설 점프는 청소년의 놀 권리를 위해 마련한 공간이다. ‘생애주기별 맞춤 복지’인 셈이다. 이곳에선 인도어 카트, 레이저 서바이벌, 인공암벽 등을 1년 내내 날씨와 관계 없이 즐길 수 있다. 컨텐츠 구성을 위해 미국과 유럽 사례도 충분히 검토했다. 실내 시설로서는 국내 최대 규모다.오 구청장은 “청소년들이 학교와 학원을 오가는 반복된 일상에서 벗어나 새로운 경험을 통해 건강하게 성장하길 바라는 마음으로 마무리 단계까지 꼼꼼하게 준비하고 있다”고 했다.서유미 기자