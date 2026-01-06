용산구, 녹사평광장에 체험형 콘텐츠 상시 운영

“화면 밖으로 튀어나오는 듯한 영상 등 매일 다른 이태원”

서울 용산구가 이태원관광특구 시작점 녹사평광장에 설치한 영상 표출 벽면(미디어월)을 ‘요일별 주제(테마)’와 ‘체험형(인터랙티브) 콘텐츠’ 중심으로 상시 운영한다.6일 구에 따르면, 요일별 주제는 방문일에 따라 차별화된 미디어아트 관람 경험을 제공해 ‘매일 다른 이태원’을 선보인다.특히 금요일 영상은 아나모픽 비중을 확대해 몰입감 높은 야간 콘텐츠로 운영한다. 주말은 참여형·역동적 콘텐츠를 집중 편성해 관광객 체류를 유도할 계획이다. 아나모픽은 착시 현상을 활용해 영상이 화면 밖으로 튀어나오는 듯한 입체감을 구현한다.체험형 콘텐츠 ‘이태원 라이브 온(LIVE ON)’도 운영한다. 보는 콘텐츠에서 나아가 관광객이 직접 참여하는 영상 예술로 재미를 더했다.구 관계자는 “녹사평광장은 이태원관광특구로 진입하는 관문 공간인 만큼 영상 표출 벽면 콘텐츠를 통해 이태원의 첫인상을 새롭게 만들고 관광객이 머무르는 체험 거점으로 자리매김하고자 한다”라고 설명했다.박희영 구청장은 “녹사평광장 영상 표출 벽면을 요일별 주제와 체험형 콘텐츠로 운영해 이태원을 찾는 관광객에게 특별한 경험을 제공하겠다”라며 “이태원 관문인 녹사평광장이 참여하고 머무르는 야간관광 거점으로 자리 잡을 수 있도록 세심하게 운영해 나가겠다”라고 했다.서유미 기자