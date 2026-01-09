메뉴
서초 “체력에 맞는 운동 처방해 드려요”

박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-01-09 00:30
입력 2026-01-09 00:30

‘서울체력9988 인증센터’ 오픈

근력·유연성 등 과학적 체력 측정
16일부터 예약… 상담은 19일 개시
이미지 확대
서울 서초구 반포동 서초구 서울체력9988 체력인증센터 내부 모습. 서초구 제공
서울 서초구 반포동 서초구 서울체력9988 체력인증센터 내부 모습.
서초구 제공


서울 서초구는 과학적인 체력 측정과 맞춤형 운동 처방을 할 수 있는 ‘서초구 서울체력9988 체력인증센터’ 문을 연다고 8일 밝혔다.

서초구 서울체력9988 체력인증센터는 반포동에 있는 서초구민 체육센터 2층에서 전날 운영을 시작했다. 표준화된 체력 측정과 전문적인 운동 상담을 제공하는 생활밀착형 건강관리 시설이다.

만 19~64세의 성인을 대상으로 근력과 근지구력, 심폐지구력, 유연성 등 건강 체력과 민첩성, 순발력 등 운동 체력을 중심으로 측정이 이뤄진다. 만 65세 이상 대상으로 상·하지 근기능과 평형성, 협응력 등 일상생활 유지에 필요한 기능 중심의 측정이 진행된다.

체력인증센터 이용을 희망하면 ‘손목닥터9988’ 모바일 앱에서 예약 후 방문하면 된다. 예약은 오는 16일 오후 2시부터 가능하며, 실제 체력 측정 및 상담은 19일부터 진행될 예정이다.



전성수 구청장은 “서초구 서울체력9988 체력인증센터는 체력 측정부터 운동 처방까지 한 곳에서 제공하는 지역 기반 건강관리 인프라”라며 “앞으로도 주민 누구나 쉽게 참여하고 지속할 수 있는 건강관리 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.

박재홍 기자
2026-01-09 29면
