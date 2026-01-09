서초 “체력에 맞는 운동 처방해 드려요”

‘서울체력9988 인증센터’ 오픈

서울 서초구는 과학적인 체력 측정과 맞춤형 운동 처방을 할 수 있는 ‘서초구 서울체력9988 체력인증센터’ 문을 연다고 8일 밝혔다.서초구 서울체력9988 체력인증센터는 반포동에 있는 서초구민 체육센터 2층에서 전날 운영을 시작했다. 표준화된 체력 측정과 전문적인 운동 상담을 제공하는 생활밀착형 건강관리 시설이다.만 19~64세의 성인을 대상으로 근력과 근지구력, 심폐지구력, 유연성 등 건강 체력과 민첩성, 순발력 등 운동 체력을 중심으로 측정이 이뤄진다. 만 65세 이상 대상으로 상·하지 근기능과 평형성, 협응력 등 일상생활 유지에 필요한 기능 중심의 측정이 진행된다.체력인증센터 이용을 희망하면 ‘손목닥터9988’ 모바일 앱에서 예약 후 방문하면 된다. 예약은 오는 16일 오후 2시부터 가능하며, 실제 체력 측정 및 상담은 19일부터 진행될 예정이다.전성수 구청장은 “서초구 서울체력9988 체력인증센터는 체력 측정부터 운동 처방까지 한 곳에서 제공하는 지역 기반 건강관리 인프라”라며 “앞으로도 주민 누구나 쉽게 참여하고 지속할 수 있는 건강관리 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.박재홍 기자