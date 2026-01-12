변신하는 홍제역·개미마을·북아현 3구역… 56곳 재개발·재건축

낙후된 동네 이미지 벗는 서대문

서울 서대문구의 재개발·재건축 정비구역은 민선 8기 취임 직후 38곳에서 56곳으로 늘어났다. 이성헌 서대문구청장은 지난 9일 서울신문 인터뷰에서 “낙후된 동네라는 이미지에서 탈피하고 빛보다 빠르게 변화시키기 위해 신속한 정비사업 추진을 위해 노력했다”며 “주민들과 지속적으로 소통하는 동시에 신속하고 투명한 정비사업을 추진하고 있다”고 했다.유진상가 홍제역 역세권 활성화 사업에서는 서대문구가 안정적인 사업추진을 위해 직접 시행사로 나선다. 2023년 대상지 선정 이후 시행자 지정까지 1년 9개월이 소요돼 통상 정비사업에 비해 5년 이상 단축했다. 50년 이상 노후화된 유진상가가 지상 49층 규모의 아파트로 변모할 예정이다.서울의 마지막 남은 달동네 중 한 곳인 개미마을 일대 문화타운은 지난해 9월 서울시 신속통합기획 재개발 후보지로 확정됐다. 구는 지형적인 특성을 고려한 토지 이용계획을 마련하고 용도지역을 상향하는 등 사업성을 보완할 계획이다. 북아현 3구역 주택재개발정비사업은 지난해 서울시와 함께 조합 운영 실태 합동점검을 진행해 투명한 사업 추진을 지원했다. 이 구청장은 “정비사업 절차가 신속하게 추진되기 위해서는 법적 하자가 없는 사업계획뿐만 아니라 공정하고 투명한 조합 운영이 선행되어야 한다”고 강조했다.홍은15구역 주택정비형 재개발사업은 지난해 11월 조합설립에 필요한 법정 동의율 75%를 27일 만에 확보하며 역대 최단기간 기록을 경신했다.서유미 기자