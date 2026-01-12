밤길 걱정 없는 관악… LED로 골목길 밝힌다

보안등 450개·안심등 20개 추가

‘안심이’와 연동해 안전 귀가 지원

이미지 확대 서울 관악구 신사동에 설치된 안심귀가 지원 애플리케이션 ‘서울시 안심이’와 연동되는 스마트보안등.

관악구 제공

2026-01-12 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 관악구가 밤에도 안심하고 다닐 수 있는 골목길 환경을 위해 보안등 450개를 추가로 설치한다고 11일 밝혔다.구는 지난해 9월 서울시로부터 확보한 12억원의 예산으로 올해 상반기 보안등 350개와 스마트보안등 100개를 설치한다. 앞서 구는 지난해까지 21개 동 이면도로에 보안등 1만 3536개, 스마트보안등 490개를 설치했다.설치 대상지는 조도가 낮아 주민들이 불편을 겪었던 이면도로와 보행로, 통학로 등이다. 스마트보안등의 경우 1인 가구가 밀집한 대학동 일대에 집중적으로 배치한다.스마트보안등은 사물인터넷(IoT) 기술 기반의 발광다이오드(LED) 조명으로 서울시 안심귀가 지원 애플리케이션(앱) ‘안심이’와 연동된다. 안심이 앱의 ‘안심귀가 모니터링’ 기능을 실행하고 근처를 지나면 조명이 최대 밝기로 켜진다. 긴급 상황에 안심이 앱으로 신고하면 등이 깜박거리고 관악구 통합관제센터와 경찰서에 즉시 전파된다.아울러 구는 주거밀집지역에 고해상도 폐쇄회로(CC)TV와 비상벨, 음원 감지장치가 탑재된 ‘안심가로등’을 올해 20개 추가할 계획이다.박준희 구청장은 “앞으로도 첨단 기술을 활용해 주민이 안심하고 생활하는 관악을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.김주연 기자