노원구 ‘재건축 재개발 신속추진 포럼’ 사업 현황 공유

서울 노원구는 오는 21일 S-DBC를 주제로 올해 첫 ‘재건축․재개발 신속추진 포럼’을 연다.12일 구에 따르면, 올해 첫 포럼은 21일 수요일 저녁 6시 30분부터 노원구청 소강당에서 열린다.구는 2022년 전국 최초의 민관협의체인 ‘노원 재건축재개발 신속추진단’을 구성하고 2024년부터는 포럼을 정기 개최해 오고 있다.S-DBC는 서울-디지털바이오시티의 약칭으로, 남양주 진접으로 이전하는 창동차량기지 일대 24만 7000여㎡에 바이오를 중심으로 한 신(新) 경제거점을 조성하는 대형 프로젝트다. 강사로는 서울시 S-DBC조성 MP(마스터 플래너)단의 총괄 MP로도 활동하고 있는 서울시립대학교의 남진 교수가 연단에 오른다.S-DBC는 재건축 또는 재개발 사업은 아니지만, 노원이라는 도시의 성격을 완전히 새롭게 변모시킬 지역 최대의 이슈인 만큼 인근 재건축 추진 단지에도 미치는 영향이 남다르다. 실제 최근 고시된 상계, 중계, 하계동 일대 택지개발지구 지구단위계획에도 S-DBC와 창동아레나를 연계한 ‘창동-상계’를 광역 중심으로 설정한 바 있다.이달 현재 구에는 20개 단지가 재건축 신속통합기획을 추진하는 등 재건축 추진 움직임이 활발하다. 이어 재건축진단을 완료한 10개 단지와 현지조사를 마친 15개 단지가 후속 절차를 준비하고 있다.오승록 구청장은 “미래도시로 도약하는 노원과 발맞춘 고품격 주거단지 조성을 위해 S-DBC가 핵심이기에 자리를 마련했다”고 했다.서유미 기자