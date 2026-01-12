메뉴
광진구 금연클리닉 운영…"새해 흡연과 헤어질 결심"

서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-01-12 11:22
입력 2026-01-12 11:22

포인트 제공·찾아가는 상담까지 생활밀착형 금연 서비스

서울 광진구는 금연을 희망하는 구민과 직장인 누구나 이용할 수 있는 맞춤형 금연 지원을 위해 보건소 금연클리닉을 운영한다고 12일 밝혔다.

이미지 확대
김경호 서울 광진구청장. 광진구 제공
김경호 서울 광진구청장.

광진구 제공


광진구 보건소 금연클리닉은 평일 오전 9시부터 오후 5시까지 운영되며, 등록 시 전문 금연상담사가 6개월간 금연 시작부터 유지 단계까지 1:1 맞춤형 상담을 제공해 금연 성공을 돕는다.

초기 상담을 통해 개인별 금연 계획을 수립하고, 니코틴 패치 등 금연보조제와 행동강화용품을 무료로 지원한다.

특히 올해는 서울시 ‘손목닥터9988+’와 연계한 금연 관리 포인트 제도를 운영한다. 손목닥터9988 이용자는 앱을 통해 금연클리닉 상담 예약이 가능하며, 금연클리닉 등록과 금연 유지 단계에 따라 1인 최대 1만 9000 포인트를 받을 수 있다.
김경호 구청장은 “새해를 맞아 금연을 결심한 주민과 직장인들이 보건소 금연클리닉을 통해 건강한 변화를 시작하길 바란다”고 했다.

서유미 기자
