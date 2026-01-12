메뉴
주민들 사는 데 불편함 없도록…강북구민, 공동주택 지원사업 추진

송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-01-12 14:11
입력 2026-01-12 14:11

단지별 최대 2000만원까지 유지·보수 비용 지원

이미지 확대
서울 강북구청 전경. 강북구 제공
서울 강북구청 전경. 강북구 제공


서울 강북구가 관내 주민들의 쾌적하고 안전한 주거환경을 조성하기 위해 ‘2026년 공동주택 지원사업’ 참여 단지를 모집한다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 공동주택 내 노후 공용시설물의 유지·보수에 필요한 비용 일부를 구비로 지원해 입주민의 경제적 부담을 덜어주고 주거 만족도를 높이기 위해 추진된다.

지원 대상은 관내 아파트, 연립주택(전체면적 660㎡(약 199.7평) 초과), 다세대주택(전체면적 660㎡(약 199.7평) 이하) 등 ‘공동주택관리법’에 따른 공동주택이다. 단독주택이나 소유주가 한 명인 다가구주택, 위반건축물로 등재된 단지는 지원 대상에서 빠진다.

선정된 단지는 총사업비의 50%에서 최대 80%까지의 범위에서 지원받을 수 있다. 단지별 지원 한도액은 최대 2000만원이다. 지원 대상으로 확정될 경우 오는 4월부터 11월까지 시설물 보수 사업이 추진된다.

신청 기간은 12일부터 다음 달 10일 오후 6시까지다. 지원을 희망하는 단지는 공동주택 지원 신청서, 입주자대표회의 의결서, 사업계획서 등 서류를 가지고 구청 주택과를 방문하거나 이메일로 신청하면 된다. 자세한 내용과 필요 서류는 구청 누리집 새소식과 고시·공고란에서 확인할 수 있다.

구 관계자는 “노후 시설물을 적기에 정비해 주민들의 생활 불편이 해소되길 바란다”며 “앞으로도 구민들이 안전하고 쾌적한 주거환경에서 생활할 수 있도록 계속해서 지원하겠다”고 말했다.

송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
