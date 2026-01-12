메뉴
“지구는 성북구가 지킨다”…탄소중립실천단 길라잡이 양성교육생 모집

송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-01-12 16:45
입력 2026-01-12 16:45

교육은 2월 3일부터 3월 5일까지 주 2회씩 총 8회

서울 성북구청 전경. 성북구 제공
서울 성북구청 전경. 성북구 제공


서울 성북구가 이달 30일까지 ‘탄소중립실천단 길라잡이 양성교육’ 교육생을 모집한다고 12일 밝혔다.

교육은 주민이 주도하는 탄소중립 실천과 에너지 절약 문화 확산을 이끌어 갈 환경 활동가 양성을 목표로 한다. 탄소중립·에너지 절약 등 환경 관련 활동에 관심 있는 성인 누구나 교육에 참여할 수 있다.

수업은 ▲기후변화와 탄소중립의 이해 ▲에너지 절약의 이해 ▲환경교육 교구의 활용과 환경교육 실습 등으로 구성됐다. 구 관계자는 “교육생의 탄소중립 및 환경에 대한 이해를 높이고 현장에서 활용 가능한 교육 역량을 강화하는 데 중점을 둔 과정”이라고 설명했다.

교육은 다음 달 3일부터 3월 5일까지 매주 2회 총 8회에 걸쳐 진행한다. 이론교육은 관내 기초환경교육센터인 ‘성북탄소중립배움터’에서 진행하며, 수료 후 선발 과정을 거쳐 탄소중립실천단 길라잡이로 활동할 기회가 주어진다.

신청과 일정에 대한 자세한 사항은 구 누리집에서 확인하거나 구청 환경과 기후변화대응팀으로 문의하면 된다.

이승로 구청장은 “탄소중립은 결국 주민의 참여와 실천이 관건인 만큼 이번 교육이 주민 주도의 탄소중립 기반이 될 것”이라며 “2050 탄소중립 실현을 위해 구민 여러분의 많은 참여를 바란다”고 했다.

송현주 기자
