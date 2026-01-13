성북구민들은 세금 걱정 뚝! 맞춤형 세무설명회 연다

주민 250명 선착순 모집

이미지 확대 성북구 2026년 부동산 관련 세무설명회. 성북구 제공

서울 성북구가 부동산 세금으로 어려움을 겪는 주민을 위해 맞춤형 세무 설명회를 연다고 13일 밝혔다.구는 다음 달 3일 구청 지하1층 다목적홀에서 부동산 세금에 관심 있는 주민 250명을 대상으로 ‘2026년 부동산관련 세무 설명회’를 진행한다.이날 구에 따르면, 최근 부동산 세제가 잦은 개정 등으로 주민이 이해하기 어렵다는 지적이 많고, 관내 재건축·재개발 사업이 활발히 추진돼 양도소득세, 상속·증여세 등에 대한 실질적인 세무 상담 수요가 높아서다.이에 구는 이용연 세무사를 초청해 절세 전략과 재건축·재개발 관련 세무 쟁점을 중심으로 강의를 진행한다.설명회는 2부로 구성된다. 1부에서는 양도·상속·증여세와 부동산 절세 전략에 대한 강의를 열고, 2부에서는 세무사 5~10명이 참여하는 1대1 개별 상담을 제공한다.신청은 선착순으로, 구 누리집 새소식 게시판 또는 메인 배너 QR코드를 통해 온라인으로 하거나, 구청 세무1과로 전화하면 된다.구 관계자는 “복잡한 부동산 세제로 인해 불안해하는 구민에게 실제 도움이 되는 정보를 제공하는 것이 목적”이라며 “재건축·재개발 지역 특성을 반영한 맞춤형 설명회가 될 것”이라고 했다.송현주 기자