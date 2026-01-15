“영등포 주민들 소통 공간 열린다”…YDP 미래평생학습관 이용자 확대

5인 이상 모임 등 지역 소통 플랫폼 기능 강화

대강당·강의실 등 10개 시설에 취미활동 공간도

이미지 확대 서울 영등포구에 있는 YDP 미래평생학습관 대관 공간인 ‘창의랩’. 영등포구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 영등포구가 주민 주도의 학습공동체 활성화와 지역 소통 공간의 다양성을 위해 올해부터 YDP 미래평생학습관 대관 대상과 이용 범위를 넓힌다고 15일 밝혔다.이날 구에 따르면, 이번 조치는 평생학습관의 활용 범위를 기존 교육 중심에서 나아가 주민이 주체가 되어 교류하는 지역의 사랑방으로 확장하려는 조치다.기존에는 관내 공공기관과 평생학습동아리의 교육 목적 행사에 한해 대관이 가능했지만 올해부터는 지역 모임과 주민 단체까지 이용할 수 있도록 기준을 완화했다. 사용 목적 역시 교육에 한정하지 않고, 회의, 공청회, 토론회 등 공익성을 갖춘 주민 참여 행사 전반으로 확대했다.이제 5인 이상으로 구성된 지역 모임이나 구민 단체라면 대관 신청이 가능하며, 참여자 중 구민 비율이 50% 이상일 경우 시설을 이용할 수 있다.대림동에 있는 YDP 미래평생학습관은 대강당과 강의실 등 10개 시설을 갖추고 있다. 12석부터 36석 규모의 강의실과 함께 최대 200명을 수용할 수 있는 대강당도 마련됐다. 공예·요리·댄스 등 다양한 취미활동이 가능한 전용 공간도 운영 중이다. 각종 행사와 교육에 필요한 장비도 이용할 수 있다.시설은 평일인 월요일부터 금요일에는 오전 9시부터 오후 6시까지, 토요일은 오전 9시부터 정오까지 운영된다. 신청은 영등포구청 누리집 ‘통합예약’ 게시판에서 할 수 있다. 이용 조건과 공간 사용료 등 자세한 내용도 누리집에서 확인하면 된다.최호권 구청장은 “학습관이 구민 누구나 자유롭게 이용하며 소통할 수 있는 열린 공간으로 활용되기 바란다”며 “구민들이 자유롭게 모여 소통할 수 있는 지역의 열린 공간을 지속해 늘려가겠다”고 했다.송현주 기자