구로, CES 2026에서 G밸리 5개 중소기업의 세계 무대 진출 지원

부스 운영 약 105억 규모 상담
서울 구로구가 지난 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2026’에 참가해 G밸리 소재 5개 중소기업의 세계 시장 진출을 지원했다.
15일 구에 따르면, 서울통합관 내 ‘구로G밸리관’을 운영하고 글로벌 무대에서 지역 기업의 우수 기술력을 선보여 105억원 규모의 비즈니스 성과를 거뒀다. CES는 미국 전미소비자기술협회(CTA)가 주관하는 세계 최대 소비재 전자제품 박람회다. 전시에 참여한 5개 기업은 ▲성민네트웍스 ▲파스업 ▲베어앤스컹크 ▲세코어 로보틱스 ▲피치텍이다. 성민네트웍스는 인공지능(AI) 부문 CES 혁신상을 받아 별도 공간인 ‘이노베이션 어워드 쇼케이스’에도 전시했다.
구로G밸리관에서는 총 308건, 약 105억원 규모의 비즈니스 상담이 이뤄졌다. 특히 미국 오렌지카운티 풀러턴시 시장 프레드 정이 부스를 방문해 협력 방안을 논의하는 등 국제 교류 성과도 거뒀다. 구는 기업의 항공료, 전시 부스, 마케팅 콘텐츠 제작 등을 지원했다.
장인홍 구청장은 “이번 CES 참가와 혁신상 수상은 G밸리 기업의 기술력과 성장 가능성을 국제무대에서 보여준 성과”라고 말했다.
서유미 기자
2026-01-16 29면
