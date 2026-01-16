구로, CES 2026에서 G밸리 5개 중소기업의 세계 무대 진출 지원

부스 운영 약 105억 규모 상담

서울 구로구가 지난 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2026’에 참가해 G밸리 소재 5개 중소기업의 세계 시장 진출을 지원했다.15일 구에 따르면, 서울통합관 내 ‘구로G밸리관’을 운영하고 글로벌 무대에서 지역 기업의 우수 기술력을 선보여 105억원 규모의 비즈니스 성과를 거뒀다. CES는 미국 전미소비자기술협회(CTA)가 주관하는 세계 최대 소비재 전자제품 박람회다. 전시에 참여한 5개 기업은 ▲성민네트웍스 ▲파스업 ▲베어앤스컹크 ▲세코어 로보틱스 ▲피치텍이다. 성민네트웍스는 인공지능(AI) 부문 CES 혁신상을 받아 별도 공간인 ‘이노베이션 어워드 쇼케이스’에도 전시했다.구로G밸리관에서는 총 308건, 약 105억원 규모의 비즈니스 상담이 이뤄졌다. 특히 미국 오렌지카운티 풀러턴시 시장 프레드 정이 부스를 방문해 협력 방안을 논의하는 등 국제 교류 성과도 거뒀다. 구는 기업의 항공료, 전시 부스, 마케팅 콘텐츠 제작 등을 지원했다.장인홍 구청장은 “이번 CES 참가와 혁신상 수상은 G밸리 기업의 기술력과 성장 가능성을 국제무대에서 보여준 성과”라고 말했다.서유미 기자