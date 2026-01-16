광진구, 주민 제안으로 채우는 학습나루터 프로그램

재능 나눔 기반 평생학습 확산

‘광진고수’ 재능기부 강사 상시 모집

서울 광진구는 구민이 일상 속에서 손쉽게 배움에 참여할 수 있는 생활권 평생학습 기반을 강화하기 위해 ‘학습나루터 프로그램 및 구민제안 프로그램’을 공개 모집한다.학습나루터는 주민센터를 중심으로 운영되는 동 단위 평생학습 공간으로, 구민이 가까운 생활권에서 자신의 관심과 필요에 맞는 학습에 참여할 수 있도록 다양한 프로그램을 제공하고 있다.지난해에는 17개소 학습나루터에서 스마트폰 활용, 실용 영어, 통증관리 건강운동 등 실생활 활용도가 높은 50개 프로그램을 운영하며 구민들의 호응을 얻었다.특히 주민이 직접 지역 문제를 발견하고 학습과 실천을 통해 해결 방안을 모색하는 ‘학습매니저 주도 지역특화 프로그램’을 지속적으로 발굴·운영해 왔다.지난해에는 ‘찰칵 광진, 인생샷 아카이브 프로젝트’, ‘디지털과 걷다, 스마트폰과 함께하는 건강한 삶’ 등 디지털 활용과 지역 자원을 연계한 프로그램을 선보였다.이번 공모는 1월 19일부터 1월 23일까지 온라인으로 진행된다. 학습나루터 운영에 관심 있는 강사와 광진구민이면 누구나 참여할 수 있다.한편, 광진구는 평생학습 프로그램 운영을 함께할 재능기부 강사 ‘광진고수(광나는 진짜 고수)’도 상시 모집하고 있다.김경호 구청장은 “구민이 직접 기획하고 참여하는 평생학습이 생활 속에서 자연스럽게 이어질 수 있도록, 지역의 재능 있는 구민과 강사들의 적극적인 참여를 기대한다”고 말했다.서유미 기자