양천, 김포공항 이용료 지원 연 4회로 확대

유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-01-19 00:45
입력 2026-01-19 00:45

비행기 소음 대책지역 주민 대상
국내·국제선 1인 최대 6만 8000원

2023년 개관한 양천구 신월1동 '공항소음대책 종합지원센터' 내부 모습. 양천구 제공
2023년 개관한 양천구 신월1동 ‘공항소음대책 종합지원센터’ 내부 모습.
양천구 제공


서울 양천구는 올해부터 김포공항 이용료 지원 횟수를 연 2회에서 연 4회로 확대한다고 18일 밝혔다. 비행기 소음으로 피해를 겪고 있는 공항소음 대책지역 주민 지원을 강화하기 위해서다.

이 사업은 2024년 수도권에서 처음 도입됐고, 구 자체 예산을 투입한다. 양천구는 2023년 ‘공항소음대책지역 주민 지원에 관한 조례’를 개정해 제도적 근거를 마련했다. 이후 2024년부터 연 2회 지원과 온라인 신청 시스템을 도입하는 등 운영 체계를 보완해 왔다.

지원 대상은 공항 이용일과 신청일을 기준으로 공항소음 대책지역과 인근 지역에 거주하는 구민이다. 김포공항 출발 항공편 이용 때 국제선 1만 7000원, 국내선 4000원을 1인당 연 4회, 최대 6만 8000원까지 지원한다. 신청은 탑승일로부터 1년 내 가능하며, 종합지원센터 홈페이지나 주민센터에서 접수하면 된다. 지원금은 서류 검토 후 신청일 기준 30일 안에 계좌로 입금된다.

이기재 구청장은 “공항이용료 지원으로 피해 주민에게 실질적인 혜택이 제공될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.﻿

유규상 기자
2026-01-19 20면
