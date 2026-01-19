걷기 좋은 서초, 예술의전당 앞 교통섬 철거

4억 투입해 신호등·가로등 정비

이미지 확대 서울 서초구 서초동 예술의전당 맞은편 교통섬을 철거하고 보행로를 넓혀 완성된 ‘보행친화 문화광장’.

서울 서초구는 서초동 예술의전당 맞은편 ‘교통섬’(횡단보도 사이에 있는 보행자 대기 공간)을 철거하고 ‘보행친화 문화광장’으로 개편했다고 19일 밝혔다. 2013년 설치된 이 교통섬은 차량 중심으로 설계된 탓에 보행 공간이 협소하다는 지적이 끊이지 않았다. 특히 예술의전당 공연 직후 인파가 쏟아져 나올 때는 안전사고 우려도 있었다.구는 이를 해결하기 위해 서울시와 서울경찰청 협의를 거쳐 시비 2억 5000만원을 포함한 총 4억원의 예산을 투입해 정비했다. 지난해 5월부터 서울경찰청 교통안전 심의 등 사전 절차를 거쳐 보행신호등 2기 이동, 가로등 1기 재설치 등 교통섬 철거와 보도 확장공사를 모두 마무리했다.구는 예술의전당 인근이 전국 유일 ‘음악문화지구’이자 서초문화벨트의 중심축인 ‘서리풀악기거리’ 구간이라는 입지적 특성을 고려해 넓어진 보행 공간을 청년 예술인들의 거리 공연 무대로 제공하는 등 ‘문화광장’으로 가꾼다는 계획이다.앞서 구는 지난해 10월 효령로와 방배로가 만나는 방배역사거리 교통섬을 철거하고 보행 대기 공간을 확장하는 ‘보행자 중심의 교차로 개선공사’도 완료해 주민들의 보행권을 확대했다.전성수 구청장은 “예술의전당 앞 일대에 차량 중심 시설인 교통섬을 걷어내고 주민들의 안전과 문화 향유권을 동시에 확보하는 뜻깊은 결실을 얻었다”며 “앞으로 이곳이 서초를 대표하는 ‘문화 핫스팟’이 될 수 있도록 다양한 문화예술 콘텐츠를 펼쳐 나가겠다”고 말했다.박재홍 기자