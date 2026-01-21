서대문구 동주민센터 비전공유회…“현안 사업 쟁점 토론”

19일 충현·천연동 시작…27일 북가좌 1·2동까지

동별 최대 현안 사업 주제로 쟁점 토론

이미지 확대 이성헌 서대문구청장이 지난 20일 동주민센터 비전공유회에서 주민들과 대화하고 있다.



서대문구 제공

서울 서대문구가 새해 구정 운영 방안과 동별 주요 현안을 주민과 공유하기 위해 동주민센터 비전공유회를 진행한다.이성헌 서대문구청장은 “행복 300% 서대문을 위해 비전공유회에서 나오는 주민분들의 소중한 의견을 구정에 적극 반영하겠다”고 했다.비전공유회는 이달 19일 충현동과 천연동을 시작으로 20일 연희동과 신촌동, 21일 북아현동과 홍제1동, 22일 홍제2·3동, 23일 홍은1·2동, 26일 남가좌1·2동, 27일 북가좌1·2동까지 열린다.이 구청장은 비전공유회에서 보고 중심에서 벗어나 동별 최대 현안 사업을 주제로 주민들과 ‘쟁점 토론회’를 갖고 실질적 해결을 위해 격의 없이 의견을 나눌 예정이다.서유미 기자