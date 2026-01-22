“원하는 구민 누구나”… 직주근접 관광 특화 일자리 창출

32개 기관과 함께 현장 중심 교육

지난해 노동부서 일자리 최우수상

오는 3월 정식으로 문을 여는 서울 중구의 어르신 일자리 사업장 '약현'에서 관계자들이 전통주 시음·판매 교육을 받고 있다.

중구 제공

2026-01-22 19면

대한민국 관광 1번지인 서울 중구는 관광산업 인력난과 중장년 구직난을 동시에 해결한 일자리 창출 모범 지방자치단체로 꼽힌다. ‘원하는 구민은 누구나 일할 수 있는 중구’를 만들기 위해 2023년부터 일자리 전담 조직을 운영해 온 결과다.최근 관광수요가 빠른 속도로 회복되면서 관광업계는 오래 일할 숙련 인력이 필요하고 주민들은 집 가까이에 안정된 일자리를 원했다. 서울의 8개 관광특구 중 2개가 있는 중구는 이런 수요와 공급을 연결해 ‘직주근접 관광 특화 일자리’ 해법을 내놨다.중구는 관광업계에서 필요한 직무를 발굴하고 호텔종사자 양성 과정 등 현장 중심 교육과정을 마련했다. 32개 기관과 일자리 거버넌스를 꾸리고 취업 연계까지 관리했다. 관광업뿐만 아니라 보행 안전 도우미, 약국사무원·청소전문가 양성 과정, 일반경비원 신임 교육 등 주민 맞춤형 일자리를 발굴했다.그 결과 공공 일자리를 제외하고 민간에서만 2023년 527명, 2024년 580명, 2025년 509명 등 3년간 1616명이 취업에 성공했다. 고용노동부가 주관한 ‘2025년 전국 지방자치단체 일자리대상’ 우수사업 부문에서 최우수상으로 선정됐다. 올해는 취업 규모를 600명까지 확대한다는 목표다.올해는 어르신 일자리 사업을 기존 59개에서 62개로 확대한다. 중림동의 어르신 일자리 사업장 ‘약현’에서 일하는 어르신들은 전통주 소믈리에 교육을 받고 오는 3월부터 전통주 시음·판매를 한다. 소규모 어르신 일자리 공동체 사업장을 위해 신일경로당 유휴공간을 활용해 공동작업장을 마련하기도 했다.﻿김주연 기자