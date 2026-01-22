노원구, ‘스마트노원핏’ 상반기 인센티브 추진

4개월간 걷기 실천 구민 대상 추첨 지급... 서울페이 10만원 제공

이미지 확대 서울 노원구 경춘선 숲길을 걷는 시민들.



노원구 제공

서울 노원구가 생활체육 모바일 앱 ‘스마트노원핏’을 활용해 걷기 실천 구민에게 상금을 지급하는 상반기 인센티브 사업을 추진한다고 22일 밝혔다.스마트노원핏은 걷기 활동 기록을 비롯해 행정동별·종목별 생활체육 시설과 프로그램, 걷기 코스 정보를 한눈에 제공하는 통합형 생활체육 플랫폼이다. 누구나 스마트폰을 통해 손쉽게 건강관리와 체육 정보를 확인할 수 있다.구는 걷기를 통한 구민 건강증진을 목표로 2024년 9월부터 스마트노원핏을 운영해 왔다. 서비스 개시 이후 가입자 수는 지난해 12월 18일 기준 4만 8250명으로 빠르게 증가했다. 구민의 걷기실천율도 서울시 25개 자치구 중 9위에서 4위로 상승했다.이번 상반기 걷기 인센티브 사업은 2월 1일부터 5월 31일까지 4개월간 진행된다. 스마트노원핏 앱을 이용하는 노원구민을 대상으로, 기간 내 평균 걸음 수와 누적 걸음 수 기준을 모두 충족한 참여자를 대상으로 무작위 추첨을 통해 인센티브를 지급한다. 목표 걸음 수는 75세를 기준으로 연령별 차등 적용된다.인센티브는 오는 6월 개최 예정인 ‘발걸음이 상금으로 걷GO! 받GO!’ 공개 추첨 시상식을 통해 지급 대상자를 발표한다. 선정자에게는 서울페이 10만원이 지급된다.오승록 구청장은 “걷기는 가장 쉽고 효과적인 생활 속 건강 실천”이라며 “스마트노원핏과 인센티브 사업을 통해 구민들이 즐겁게 걸으며 건강과 혜택을 모두 얻을 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.서유미 기자