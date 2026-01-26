문화 담은 상품 뽑아요…은평역사한옥박물관, 문화상품 공모전 개최

오는 2월 20일부터 서류 접수 시작

이미지 확대 2026년 은평역사한옥박물관 문화상품 공모 홍보물. 은평구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 은평구는 다음 달 20일부터 ‘2026 은평역사한옥박물관 문화상품 공모전’을 개최한다고 26일 밝혔다.이번 공모전은 은평한옥마을의 뛰어난 자연경관과 한옥의 가치를 널리 알리기 위해 마련됐다. 주제는 한옥과 자연을 소재로 한 문화상품 또는 박물관 소장품을 활용한 문화상품이다. 친환경 상품에는 가산점을 준다.서울시에 소재한 기업, 법인, 사회적기업, 개인사업자, 작가 등 누구나 참여가 가능하다. 은평구 주민 또는 관내에 있는 단체에는 가산점이 있다.공모 일정은 1차 서류 접수와 2차 견본 접수로 진행된다. 1차 서류 접수는 오는 2월 20일부터 27일까지다. 합격자는 3월 4일 발표된다. 서류 합격자를 대상으로 한 2차 견본 접수는 3월 6일부터 13일까지 진행된다.최종 결과는 오는 3월 25일 은평역사한옥박물관 누리집과 개별 연락으로 이뤄질 예정이다. 최종 선정된 문화상품은 100만원 이내의 금액으로 매입계약이 이루어진다. 이후 박물관 내 문화상품가게 ‘담다’에서 판매될 예정이다.공모 방법과 일정 등 자세한 내용은 박물관 누리집 공지사항을 확인하거나 교육홍보팀으로 문의하면 된다.김미경 구청장은 “은평역사한옥박물관은 우리나라 유일의 한옥 박물관으로, 고유의 정체성을 지닌 공간”이라며 “한옥의 아름다움과 가치를 널리 알릴 수 있는 문화상품 개발에 많은 관심과 참여를 기대한다”고 했다.송현주 기자