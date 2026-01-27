메뉴
금천, 시흥유통센터 부설주차장 200면 개방

김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-01-27 00:47
입력 2026-01-27 00:47

새달부터 월 5만원에 24시간 이용

이미지 확대
다음달부터 지역민들에게 개방되는 서울 금천구 시흥유통센터 부설주차장. 금천구 제공
다음달부터 지역민들에게 개방되는 서울 금천구 시흥유통센터 부설주차장.
금천구 제공


서울 금천구는 다음달 1일부터 시흥유통센터 부설주차장을 인근 지역 주민이 이용할 수 있다고 26일 밝혔다.

금천구는 지난 22일 시흥유통센터와 부설주차장(200면)의 개방·공유를 위한 업무협약을 체결했다. 거주자 우선 주차 방식으로 개방되며, 부설주차장 관리는 시흥유통센터에서 맡는다. 이를 통해 불법 주차가 잦았던 시흥3동의 주차난이 어느정도 해소될 것으로 기대된다. 거주자 우선 주차 방식으로 건물 측도 관리 부담을 덜 수 있을 것으로 보인다.

금천구는 기업이나 아파트의 부설주차장 중 빈 곳을 외부 주민에 개방하면 시설 공사 개선비 등을 지원하고 있다. 이미 가산SKV1센터(30면), 가산W센터(30면), 현대지식산업센터(30면) 등 26곳에서 1205면의 주차 공간을 개방했다. 시흥유통센터 주차장은 평일과 주말, 공휴일 모두 24시간 이용할 수 있다. 시흥유통센터 관리사무소로 신청하면 되고, 요금은 한 달 5만원이다.

유성훈 구청장은 "부설주차장 개방을 결정한 시흥유통센터 관계자들께 감사드린다"며 "주차장 공유 사업 등을 포함해 주차 문제를 해결할 수 있는 방안을﻿ 검토해 시행하겠다"고 밝혔다.

김주연 기자
2026-01-27 21면
