길막 끝, 만족 시작! 노원에 뜨는 신개념 노점

서울 노원구가 보행 안전과 도시미관을 개선하기 위해 ‘노원 혁신형 거리가게’ 10곳을 추가 설치한다.노원구 관계자는 27일 “무분별한 노점 철거에서 벗어나 생계형 노점을 체계적으로 관리하고 가로 환경을 함께 개선하자는 취지”라고 설명했다. 혁신형 취지 거리가게는 올해 말까지 34곳으로 늘어난다.지난해에는 서울지하철 노원역 4번 출구부터 문화의 거리 개선문까지 100m 구간에 있는 거리가게 4곳을 교체했다. 건널목 양 끝에 인접한 노점과 적치물로 차량과 보행자 시야 확보가 어려웠던 공간을 정비했다. 철거된 거리가게가 있던 곳에는 벤치를 겸한 화분을 설치해 소규모 녹지 공간을 만들었다. 아울러 자전거 도로 등을 재포장하고 버스정류장을 통폐합해 디자인을 종합적으로 정비했다.거리가게는 내부 공간을 확장해 집기와 상품을 박스 내부에 수납할 수 있도록 설계했다. 외부 적치로 인한 보행 공간 침해를 최소화했다. 제작비 부담 우려도 제기됐지만 구는 노점상 자립 지원기금을 활용해 부담을 완화했다.구는 사전 설명과 협의를 거쳐 단계적으로 혁신형 거리가게 교체를 추진했다. 지난해 말 혁신형 거리가게 운영자 교육 참가자들은 영업 준비, 종료 정리 시간이 단축돼 전반적으로 만족한다는 의견을 냈다.오승록 구청장은 “혁신형 거리가게는 단속이나 철거 중심의 관리에서 벗어나, 보행환경 개선과 생계형 노점 관리를 함께 고려한 정책”이라며 “앞으로도 지역 실정에 맞는 가로환경 개선을 통해 안전하고 질서 있는 도시공간을 만들어 나가겠다”고 말했다.서유미 기자