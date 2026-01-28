송파, 중기·소상공인에 320억 융자 ‘단비’

업체당 이자 2% 이하로 2억 대출

서울 송파구는 지역 내 중소기업과 소상공인들에게 올해 총 320억원의 융자 자금을 지원한다고 27일 밝혔다.지원 방식은 중소기업을 위한 융자지원과 담보력이 부족한 소기업 소상공인을 위한 특별신용보증으로 나뉜다. 기업의 규모와 담보력에 따라 선택해 활용할 수 있다. 중소기업 융자지원 대상은 송파구에 사업자등록 후 6개월 이상 경과하고 매출 실적이 있으며, 은행 여신 규정상 담보 능력이 있는 중소기업이다. 업체당 최대 2억원, 2년 거치 3년 균등분할 상환 조건으로 지원한다.중소기업육성기금과 협력자금 두 가지 방식으로 운영하며 중소기업육성기금은 연 1.5% 고정금리로 2월 2일부터 은행 사전상담 후 신청할 수 있다. 협력자금은 금융기관 대출 때 발생하는 이자 중 최대 2%를 구가 지원하는 방식으로 총 80억원 규모다.담보력이 부족해 금융권 대출이 어려운 소기업 및 소상공인을 위해서는 총 200억 원 규모의 특별신용보증 지원을 시행한다.서강석 구청장은 “중소기업과 소상공인은 지역경제의 핵심 주체”라며 “기업의 상황에 맞는 융자와 보증지원을 통해 자금 부담을 덜고 경영안정을 도울 수 있도록 구 차원의 기업지원책을 지속 추진하겠다”고 말했다.박재홍 기자