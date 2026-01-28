메뉴
금천구 “중소기업 50억원 융자 지원…연 0.8% 금리”

김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-01-28 15:30
입력 2026-01-28 15:30

업체당 1억원 이내…1년 거치 3년 균등분할 상환

금천구청 전경
금천구청 전경


서울 금천구는 지역 중소기업의 자금 융통을 돕기 위해 50억원 규모의 ‘2026년도 중소기업육성기금 융자지원 사업’을 한다고 28일 밝혔다.

중소기업당 최대 1억원의 운전자금을 연 0.8% 고정금리로 융자받을 수 있다. 1년 거치 3년 균등분할 상환 조건이다. 대상은 금천구에 주사무소 또는 공장을 둔 중소기업 중 제조업, 지식산업, 정보통신산업, 사회적경제기업이다.

금천구는 기업이 필요한 시점에 자금을 지원받을 수 있도록 융자 실행까지 걸리는 기간도 줄였다. 융자 가능 여부를 사전에 점검할 수 있는 자가진단표를 개선하고 신용평가 자료 제출 기한을 별도로 정해 심사 기간을 단축했다.

금천구 중소기업육성기금 융자지원 포스터
금천구 중소기업육성기금 융자지원 포스터


신청 기한은 다음달 27일까지다. 금천구청 홈페이지에서 신청 서식을 내려받아 전자우편으로 내거나 구청 지역경제과 또는 G밸리 2·3단지 기업지원센터를 방문 신청하면 된다.
유성훈 구청장은 “앞으로도 중소기업의 경쟁력 강화를 위한 다양한 지원책을 마련해 나가며 지역 경제 활성화에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

김주연 기자
