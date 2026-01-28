약자 복지가 한눈에… 도봉 ‘복지 안내서’ 공개

시각 자료·쉬운 표현 접근성 높여

5개 분야 복지사업 폭넓게 소개

이미지 확대 도봉형 복지 안내서

2026-01-29 21면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 도봉구는 도봉형 복지정책을 한눈에 확인할 수 있도록 정리한 ‘도봉형 복지 안내서’를 구청 홈페이지에 공개했다고 28일 밝혔다. 안내서는 시각 자료를 적극 활용하고 주민이 이해하기 쉬운 표현으로 구성해 접근성을 높였다.안내서에는 ‘도봉형 약자와의 동행’ 사업 전반이 담겼다. 안심복지와 동행복지, 배움복지, 도약복지, 발굴복지 등 5개 분야로 나눠 청년 1인가구와 고립 가구, 아동·청소년, 어르신을 지원하는 사업부터 이웃 돌봄과 다문화 가족 지원, 교육·취업 연계, 발달장애인 지원, 새 취약계층 발굴 사업까지 폭넓게 소개했다.사업 설명 옆에는 사진 등 시각 자료를 배치해 이해를 돕고, 문의처를 크게 표기해 담당 부서와 연락처를 쉽게 알 수 있도록 했다. 구는 핵심 내용을 담은 핸드북형 안내서도 별도로 제작해 우수사업 15개를 선별해 수록했으며, 홈페이지를 통해 안내서 내려받기와 오디오북 설명 서비스도 제공한다.오언석 구청장은 “복지정책을 쉽고 가까이 전달하고자 안내서를 제작하게 됐다”며 “안내서를 적극 활용해 본인에게 해당되는 복지 지원을 꼭 받으시길 바란다”고 말했다.유규상 기자