‘공무원 사칭 노쇼 사기 막는다’…관악구, 소상공인 전담창구

최근 공무원을 사칭한 노쇼 사기 피해 사례가 잇따르는 가운데 서울 관악구가 피해 예방을 위한 ‘소상공인 전담창구’를 운영한다고 29일 밝혔다.관악구 전담창구는 소상공인과 자영업자를 대상으로 사칭 의심 사례를 접수하고 빠르게 진위를 확인해 피해를 최소화하기 위해 마련됐다. 최근 위조된 명함이나 공문서로 관공서로 위장한 뒤 물품 대리구매나 긴급 구매 등을 명목으로 선입금을 요구하는 ‘노쇼 사기’가 기승을 부리고 있다.지역상권활성화과 소상공인정책팀은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 전담 창구를 운영한다. 근무 시간 외나 공휴일에는 당직상황실을 통해 접수된 내용을 전담창구로 연계한다.전담 창구는 ▲공무원 명의 연락·명함·공문서에 대해 진위 확인 ▲위조 명함, 가짜 공문을 활용한 사칭 유형 등 사례 안내 ▲상황별 대응 요령과 예방 수칙 안내 등을 제공한다.구 관계자는 “공공기관은 어떠한 경우에도 물품 구매 등을 명목으로 개인에게 선입금을 요구하지 않는다”며 “사칭이 의심될 경우 즉시 전담창구를 통해 사실 여부를 확인하고, 피해가 발생했을 때는 경찰에 신고해 달라”고 당부했다.박준희 구청장은 “공무원 사칭 사기는 소상공인의 생계를 위협하는 파렴치한 범죄”라며 “전담창구 운영을 통해 소상공인이 안심하고 생업에 전념할 수 있는 환경을 조성하고, 예방 중심의 행정 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.김주연 기자