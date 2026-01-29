서대문사랑상품권 새해 첫 발행…5% 할인

이미지 확대 서울 서대문구청 청사.



서대문구 제공

서울 서대문구가 설 명절을 앞둔 다음달 초 서대문사랑상품권과 서대문땡겨요상품권 2026년 첫 발행을 시작한다고 29일 밝혔다.서대문구 관계자는 “지역사회 내 소비 촉진으로 소상공인의 매출을 높이고 민생경제를 활성화하기 위한 일환”이라며 “특히 서대문땡겨요상품권은 소상공인의 높은 민간 배달앱 중개수수료 부담을 덜기 위해 시작했다”고 설명했다.‘서대문사랑상품권’은 다음달 5일 오후 6시부터 발행한다. 할인율은 5%며 구매 한도는 1인 기준 월 50만원, 보유 한도는 150만원이다.서대문구 내 서울페이플러스 가맹점 만 3000여곳에서 사용할 수 있으며, 해당 가맹점은 서울페이플러스 앱에서 검색 가능하다. 대형점포, 사행성업종, 연 매출 30억원 초과 입시학원 등에서는 사용할 수 없다.서대문땡겨요상품권은 다음달 3일 오전 10시에 발행을 시작하며 할인율은 15%다. 땡겨요가맹점에서 이 상품권으로 결제하면 5% 페이백을 지원받을 수 있어 이를 더하면 실제로는 20% 할인 혜택이 주어지는 셈이다.서대문구 내 서대문땡겨요가맹점 1700여곳에서 사용할 수 있다. 해당 가맹점은 땡겨요 앱에서 확인 가능하다. 구매 한도는 1인 기준 월 20만원, 보유 한도는 최대 100만원이다.서유미 기자