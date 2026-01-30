‘양성평등기금’으로 여성 사회참여 돕는 강북

단체별 1개 사업에 최대 800만원

서울 강북구는 양성평등 실현과 여성의 사회참여 확대, 권익 증진을 위해 총 3500만원 규모의 ‘2026년 강북구 양성평등기금 지원사업’을 공모한다고 29일 밝혔다.지원사업의 공모 분야는 ▲양성평등 문화 확산 및 양성평등 실현 지원 ▲여성 안전 및 디지털 성범죄를 포함한 젠더폭력 예방 ▲여성의 경제활동 및 사회참여 촉진 ▲여성친화도시 조성에 기여하는 특화사업 등 4개 분야다.신청 대상은 공고일 기준 구에 사무소를 둔 여성단체, 비영리법인 또는 비영리민간단체다. 단체별 1개 사업에만 신청할 수 있다. 사업별 지원 한도는 최대 600만원이다. 다만 여성의 취업·창업과 관련된 사업의 경우 최대 800만원까지 지원받을 수 있다.참여를 희망하는 단체는 다음달 13일 오후 6시까지 신청서와 사업계획서 등 작성한 서류를 구청 여성가족과에 방문 접수하거나 우편, 이메일로 신청하면 된다. 구는 양성평등기금 운용심의위원회와 지방보조금관리위원회의 심의를 거쳐 3월에 최종 결과를 발표할 예정이다. 신청에 필요한 서류 종류와 세부 일정 등 자세한 내용은 구청 누리집에서 확인할 수 있다. 기타 문의 사항은 구청 여성가족과로 문의하면 된다.구 관계자는 “여성의 경제적 자립과 사회 참여 확대는 지역 발전의 핵심 동력”이라며 “이번 지원사업이 여성들의 취업과 창업을 돕는 실질적인 디딤돌이 되길 기대하며, 역량 있는 단체들의 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.송현주 기자