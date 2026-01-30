광진구, 가죽 폐원단 처리 부담 줄인다

이미지 확대 김경호 광진구청장이 지난해 봉제산업 종합지원센터에서 제품을 둘러보고 있다.



서울 광진구가 영세 가죽봉제업체의 폐원단 처리 부담을 줄이고, 안정적인 작업 환경을 지원하기 위해 ‘폐원단 처리비용 지원사업’을 확대 추진한다.광진구 관계자는 “봉제업체 지원하던 폐원단 전용 수거 봉투 중 가죽 혼입 폐원단에 대해서도 별도 지원해왔다”며 “현장의 의견을 반영해 업체별 봉투 지원 물량을 늘렸다”고 설명했다.지원 대상은 광진구에 소재한 상시근로자 10인 미만의 가죽 관련 봉제업체다. 업체당 20ℓ 특수규격봉투를 월평균 24매 지원한다. 해당 봉투는 폐원단 전용으로 제작된 규격으로, 처리비용 절감에 실질적인 도움을 준다.지원 신청은 연중 수시로 진행한다. 신규 신청 업체는 신청서, 사업자등록증, 가죽 관련 현장 사진 등 구비서류를 갖춰 광진구청 홈페이지에서 온라인으로 신청하거나 봉제산업종합지원센터 또는 광진구청 지역경제과 산업진흥팀으로 방문 신청하면 된다.봉투는 업체별 실 사용량과 연간 수요를 고려해 차등 지급하며, 봉제산업종합지원센터와 광진경제허브센터 등 지정 장소를 선택해 수령할 수 있다.김경호 구청장은 “영세 가죽봉제업체가 겪는 폐원단 처리 부담을 완화하기 위해 수요에 맞춘 지원을 확대한다”며 “앞으로도 지역 봉제산업이 안정적으로 운영될 수 있도록 현장의 소리에 귀 기울이며 적극적으로 지원해나가겠다”고 말했다.서유미 기자