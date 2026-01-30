메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

“전국 기초자치단체 최초”…강북구 전역 대상 ‘주거지정비 기본계획’ 수립

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-01-30 14:34
입력 2026-01-30 14:34

노후 주거지 정비·공원·도로·주차장 등 확충
신통기획·모아타운·역세권 등 68개 사업 추진 중

이미지 확대
이순희 강북구청장이 지난해 6월 열린 ‘주거지정비 기본계획 주민공청회’에서 인사말을 전하고 있다. 강북구 제공
이순희 강북구청장이 지난해 6월 열린 ‘주거지정비 기본계획 주민공청회’에서 인사말을 전하고 있다. 강북구 제공


서울 강북구는 지난해 말 전국 기초자치단체 최초로 구 전역을 대상으로 노후주거지 정비방향을 설정하는 ‘강북구 주거지정비 기본계획’을 수립했다고 30일 밝혔다.

이 계획은 재개발·재건축에 수요가 늘어남에 따라 장기적이고 종합적으로 구의 정비 방향을 구상해 주민들이 체계적이고 효율적으로 정비사업을 추진할 수 있도록 돕기 위해서다. 기초자치단체가 관할구역 전체를 대상으로 종합적인 정비방향을 수립하는 것은 강북구가 처음이다.

계획에는 ▲강북구 주요 현황 및 노후 주거지 특성 분석 ▲기반 시설 확충 구상 ▲노후 주거지 유형화 및 사업방식 검토 ▲유형별 정비 방향 설정 및 주요 지역 정비방안 구상 등이 포함됐다.

구는 노후 주거지를 ▲고도지구·자연경관지구 유형 ▲역세권 유형 ▲우이천변 및 구릉지 유형으로 구분하고 총 18개의 소생활권 가이드라인을 구상했다.

구는 이를 활용해 정비사업을 희망하는 주민들을 대상으로 초기에 컨설팅할 때 ▲구역계의 적정성 ▲정비사업 요건 분석 ▲사업성 분석 등을 지원할 예정이다.

이미지 확대
민선8기 주택공급 표. 강북구 제공
민선8기 주택공급 표. 강북구 제공


구는 2024년 4월부터 용역에 착수해 지난해 12월까지 10회 이상의 전문가 자문회의와 5회의 주민공청회를 개최하고, 온오프라인 설문조사를 통해 전문가와 주민 의견을 모아 계획을 수립했다.

구는 민선8기(2022년~) 동안 신속통합기획·모아타운·역세권 등 68개 사업을 추진 중이다. 구가 추산한 신규주택 공급량은 착공 기준 2851호, 정비구역 지정 기준 2만 5936호로 민선7기 대비 각각 1.4배, 14.9배 증가하는 것으로 분석했다.


이새날 서울시의원 “도서관, 학교 담장 넘어선 ‘제2의 학교’ 되어야”
서울시의회 바로가기
thumbnail - 이새날 서울시의원 “도서관, 학교 담장 넘어선 ‘제2의 학교’ 되어야”

이순희 구청장은 “주거지정비 기본계획을 활용한 정비사업 간 연계적·통합적 추진은 사업 효율성 증대와 균형 있는 도시발전을 위한 강북구의 핵심전략이 될 것”이라며 “최근 서울시가 적극 추진하고 있는 강북전성시대 청사진에 맞춰 선제적으로 주거정비 정책을 펼쳐 나가겠다”고 했다.

송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
강북구 주거지정비 기본계획의 특징은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기