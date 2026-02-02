한우·김·미역… 영등포 설맞이 직거래 장터 오세요

6일까지 구청 앞 광장서 열려

14개 시군 참여… 거리 공연도

이미지 확대 최호권(가운데) 영등포구청장이 지난해 구청 앞 광장에서 열린 ‘설맞이 상생장터’에서 상인들과 이야기를 나누고 있다.

영등포구 제공

서울 영등포구가 설 명절을 앞두고 구청 앞 광장에서 ‘설맞이 상생장터’를 열어 명절 준비에 나선 주민들을 위해 풍성한 장보기 기회를 마련한다고 1일 밝혔다.상생장터는 구에서 지역경제 활성화를 위해 운영하는 직거래장터로 전통시장, 소상공인, 친선·협약도시가 함께 참여한다. 올해 첫 상생장터는 설 명절을 앞두고 구청 앞 광장에서 오는 2~6일 5일간 열린다. 장터에는 ▲영등포전통시장 ▲영등포청과시장 ▲영일시장 등 전통시장과 소상공인을 비롯해 ▲강원 양구 ▲경남 고성 ▲충남 청양을 포함한 친선·협약도시 14개 시군이 참여할 예정이다.주민들은 장터에서 각 지역에서 온 우수한 상품을 직접 보고 합리적인 가격에 구매할 수 있다. 한우·김·미역·과일 등 신선한 농축수산물부터 명절 선물 세트, 제사용품, 소상공인 우수제품까지 다양한 품목이 준비됐다. 구는 상생장터 2일 차와 4일 차에는 거리공연을 준비했다. 장터를 단순한 판매 공간이 아닌 방문한 주민들이 명절 분위기를 즐기며 머물 수 있는 공간으로 운영할 계획이다.지난해 구에서 운영한 상생장터에는 총 551개의 점포가 참여하고, 약 9억 5000만원의 매출을 기록해 지역경제에 활력을 불어넣었다.최호권 구청장은 “상생장터는 구민들에게는 합리적인 소비의 기회를 제공하고, 전통시장과 소상공인에게는 새로운 판로를 마련하는 뜻깊은 자리”라며 “앞으로도 지역경제에 힘이 되는 상생 중심의 정책을 꾸준히 이어가겠다”고 했다.송현주 기자