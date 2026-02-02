용산구, 이태원초 수영장 발달장애인 수영 프로그램 신설

이미지 확대 서울 용산구 이태원초등학교 수영장.



서울 용산구가 발달장애인의 생활체육 참여 기회를 확대하기 위해 이태원초 수영장에 ‘발달장애인 수영 프로그램’을 신규 개설한다고 2일 밝혔다.프로그램은 오는 5일부터 매주 목요일 이태원초등학교 수영장에서 진행된다. 용산구시설관리공단과 용산구장애인체육회가 함께 운영한다.참여 대상은 관내 거주 발달장애인 16명이며, 수업의 전문성과 안전을 위해 전문 수영 강사와 안전요원이 상주한다.수업은 ▲수영장 환경 적응 및 물에 대한 두려움 해소 ▲단계별 기초 수영 기능 습득 ▲자유형 연습 등 체계적인 과정으로 구성해, 참여자의 눈높이에 맞춘 맞춤형 지도를 제공할 예정이다.이태원초등학교 수영장은 기존 학교복합시설을 새단장해 조성한 용산 동부권 첫 공공 수영장이다. 지난해 10월 13일 문을 열었다. 이번 프로그램은 개방된 학교 시설에서 처음 운영하는 발달장애인 특화 수업이다. 장애인이 생활권 내에서 안정적으로 운동할 수 있는 환경을 마련했다는 점에서 의미가 크다.박희영 구청장은 “이번 프로그램을 통해 장애인이 생활권 내에서 자연스럽게 체육활동에 참여할 수 있도록 돕고, 향후 수요에 따라 프로그램을 확대·다양화하는 방안도 적극 검토하겠다”며 “앞으로도 모든 구민이 즐겁게 생활체육을 누릴 수 있는 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.서유미 기자