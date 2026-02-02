‘최대 20% 혜택’…관악구, 설맞이 관악사랑상품권·땡겨요상품권 발행

오는 3일부터 150억원 규모 순차 발행

이미지 확대 설맞이 관악사랑상품권·관악땡겨요상품권 설맞이 관악사랑상품권·관악땡겨요상품권 포스터

관악구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 관악구가 2026년 새해를 맞아 민생경제에 활력을 불어넣기 위해 ‘관악땡겨요상품권’과 ‘관악사랑상품권’을 발행한다고 2일 밝혔다.배달 전용 상품권인 ‘관악땡겨요상품권’은 오는 3일 오전 10시부터 20억원 규모로 발행한다. 이 상품권은 15% 선할인 혜택 외에도 5% 환급(페이백)까지 받으면 총 20%의 할인 효과를 누릴 수 있다.‘관악사랑상품권은 오는 4일 오후 3시부터 130억원 규모로 발행된다. 올해도 관악사랑상품권을 결제하면 다음달 사용 금액의 2%를 모바일 상품권으로 환급해주는 페이백 이벤트가 진행된다. 다만 두 상품권에 대한 페이백 이벤트는 예산이 소진되면 조기 종료될 수 있다.상품권은 ‘서울페이+(서울페이플러스)’ 애플리케이션(앱)에서 모바일로 구매할 수 있다. 관악사랑상품권은 1인당 월 50만원까지 구매할 수 있으며 보유 한도는 150만원이다. 관악땡겨요상품권은 월 구매 한도 20만원, 보유 한도는 100만원까지다.관악사랑상품권은 2020년 1월 첫선을 보인 이후 지난해 말까지 누적 총 2389억원이 발행됐다. 지난해 발행된 관악사랑상품권(440억원)과 관악땡겨요상품권(40억원) 모두 조기 완판을 기록했다.박준희 구청장은 “경기침체 장기화로 어려움을 겪는 소상공인과 가계 부담이 커진 소비자 모두에게 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.김주연 기자