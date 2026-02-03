공동보육부터 요리교실까지…금천구가족문화센터, 11일 개소식

생활문화센터·가족센터·1인가구지원센터 등 한곳에

이미지 확대 서울 금천구가족문화센터 전경 서울 금천구가족문화센터 전경

금천구 제공

서울 금천구는 다양한 가구를 위한 생활밀착형 복합공간인 금천구가족문화센터가 오는 11일 개관식을 진행한다고 3일 밝혔다.

금천구가족문화센터는 독산동 시흥대로 467 에 있다. 연면적 1665.2㎡ 규모로 지하 1층부터 지상 8층까지다.

지상 2층에는 이전한 독산생활문화센터가 들어서 연습실, 다목적실 등 생활문화 활동공간을 제공한다.





지상 3층부터 8층까지는 요리교실, 상담실, 교육실, 강당 등으로 구성된 금천구가족센터다. 지역주민의 특성을 고려해 부모교실, 가족상담 등 상담·교육·가족지원 서비스를 제공한다.

센터에는 1인가구의 일상생활과 사회적 관계망 형성을 지원하는 1인가구지원센터와 지역사회가 참여하는 돌봄공동체를 위한 공동육아나눔터도 함께 들어선다.

여러 곳에서 운영되던 시스템을 한곳으로 통합 운영해 편의성과 접근성을 높였다. 생애주기별 맞춤형 가족 지원과 일상 속 문화 향유가 가능하도록 설계했다.

유성훈 구청장은 “앞으로도 지역주민의 삶의 질 향상과 가족 친화적 지역사회 조성을 위해 지속적으로 노력해 ‘가족이 행복한 금천’을 만들어가겠다”고 밝혔다

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김주연 기자