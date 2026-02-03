메뉴
진교훈 강서구청장 “어르신 일자리는 행정의 든든한 지원군”

김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-02-03 15:14
입력 2026-02-03 15:14
서울 강서구가 노인 일자리 사업에 참여하는 어르신 250명을 대상으로 현장 안전사고 예방법 등 직무 교육을 실시했다고 3일 밝혔다.

이미지 확대
강서구 노인 일자리 안전·직무 교육
강서구 노인 일자리 안전·직무 교육 진교훈 서울 강서구청장이 지난 2일 등촌동 예원교회에서 ‘강서50플러스센터 노인일자리 안전·직무 교육’에 참석해 인사말을 하고 있다.
강서구 제공


진교훈 서울 강서구청장은 전날 등촌동 예원교회에서 열린 교육에서 “어르신일자리는 지역사회 곳곳에서 문화·안전·보육 등 다양한 업무를 수행해주는 행정의 든든한 지원군 역할을 하고 있다”고 강조했다.

강서구는 활력 넘치는 노후를 위해 어르신일자리 창출에 주력해 왔다. 올해 어르신일자리 수는 6083개로 2023년 대비 70% 증가했다.

어르신 개개인의 특성과 역량에 초점을 맞춰 양질의 일자리를 발굴했다. 물건을 판매하고 점포를 직접 운영하는 공동체사업단 외에도 과거의 경험이나 전문성을 살릴 수 있는 역량활용형 사업도 운영한다. 특히 올해는 동주민센터에서 주민 대상 디지털 관련 프로그램을 운영할 ‘우리동네 인공지능(AI) 강사’를 새롭게 도입했다.

김주연 기자
