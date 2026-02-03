서울 중구 “저소득층 이사비 80만원·중개수수료 60만원 지원”

“공인중개사와 위기가구 발굴도”

서울 중구는 공인중개사와 함께 저소득층 위기 가구를 발굴하고 이사비와 중개 수수료를 지원한다고 3일 밝혔다.중구는 지난달 공인중개사 사무소 92곳에 ‘복지상담 QR 스티커’를 배부했다. 임대차 계약이나 매물 상담 과정에서 발견한 위기가구에 신속히 도움을 주기 위해서다. 배부된 QR 스티커를 스캔하면, 중구청 홈페이지의 ‘복지도움요청’ 페이지로 연결된다.공인중개사들은 생활고로 긴급 지원이 필요한 가구, 주거 환경이 열악하고 월세 부담이 큰 가구, 월세나 관리비를 3개월 이상 체납해 주거 위기가 우려되는 가구를 발견하면 중구의 지원 제도를 안내할 예정이다.저소득 주민들의 주거 이전 비용 지원도 한층 두터워진다. 중구는 상담 신청이 들어오면 해당 저소득 주민에게 이사비 최대 80만원과 중개수수료 최대 60만원을 지원할 계획이다. 기존 이사비 한도는 60만원이었지만, 저소득층 평균 이사비용이 75만원인 점을 감안해 현실화했다.지원 대상도 확대됐다. 기존에는 기초생활수급자와 차상위계층만 지원했지만, 올해부터는 한부모가족도 지원한다.이사비나 중개수수료 지원은 동 주민센터로 신청하면 된다.구 관계자는 “지역 사정을 잘 아는 공인중개사들과 힘을 모아 위기에 놓인 주민들을 발 빠르게 찾아내고, 필요한 복지 혜택이 제때 닿을 수 있도록 촘촘한 협력망을 만들겠다”고 말했다.김주연 기자