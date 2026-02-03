서울 강서구 마곡광장 ‘설맞이 직거래장터’

15개 지자체 39개 업체, 우수 농특산물·로컬푸드

이미지 확대 강서구 장터 떡 매치기 진교훈(오른쪽) 서울 강서구청장이 장터 떡 매치기를 체험하고 있다.

강서구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강서구가 오는 5일부터 6일까지 이틀간 ‘설맞이 직거래장터’를 운영한다고 3일 밝혔다.직거래장터는 설 명절을 앞두고 강서구와 상호 결연을 맺은 자매도시들이 손잡고 각 지역의 우수 농ᐧ특산물을 선보이는 자리다. 농업인에게는 안정적인 판로를 제공하고 주민들은 신선하고 질 좋은 농산물을 합리적인 가격에 구매할 수 있어 호응이 높다.15개 지자체의 39개 업체가 참여하는 이번 장터는 마곡광장(마곡중앙5로 9) 지상 1층에서 오전 10시부터 오후 6시까지 열린다.임실 치즈ᐧ한우, 상주 곶감을 비롯해, 여수 갓김치, 태안 육쪽마늘, 강릉 표고ᐧ잎새버섯, 함안 연잎밥, 순천 된장ᐧ고추장, 정읍 둥근마, 괴산 표고버섯ᐧ강황, 평창 더덕ᐧ두릅 등 다양한 지역 특산물을 구매할 수 있다.강서구에서 재배되는 서울시 유일의 쌀 브랜드인 ‘경복궁 쌀’과 이를 원료로 만든 ‘나루생막걸리’ 등 지역특산품도 만날 수 있다.설을 맞아 새해맞이 윷점, 전통 투호 놀이 등 복을 기원하고 전통문화를 체험할 수 있는 프로그램도 운영된다.구 관계자는 “이번 직거래장터는 지역 농가를 돕고, 주민들이 알뜰하게 명절 장보기를 할 수 있는 뜻깊은 자리”라며 “다양한 농·특산물과 전통 놀이 체험이 함께하는 직거래장터에서 풍성하고 따뜻한 설 명절을 보내시길 바란다”고 전했다.김주연 기자