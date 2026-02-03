정서 회복부터 취업 준비까지…은평구 ‘희망리셋’ 교육 진행

맞춤형 자활경로 설계 위한 단계별 자활 교육
서울 은평구는 지난달 서울은평지역자활센터에서 자활사업 참여 희망자를 대상으로 ‘희망리셋’(R.E.S.E.T) 교육을 실시했다고 3일 밝혔다.
이 교육은 자활사업 신규 참여자(기초생활수급자 또는 차상위계층)를 대상으로 진행하는 기초 과정이다. 개인의 여건과 욕구에 맞는 자활·자립 경로를 재설계하고 안정적인 일자리 진입을 지원하기 위해 마련됐다.
이번 교육은 ▲자활지원사업 전반에 대한 이해 ▲개인별 자활경로 탐색 및 목표 설정 ▲정서 회복과 자기 이해를 돕는 심리·소통 교육 ▲기초 재무관리 ▲취업 및 직무교육 등으로 구성됐다. 참여자들이 스스로 삶의 방향을 재정립하고 근로 의지를 회복할 수 있도록 돕는다.
센터는 저소득 주민의 근로활동을 통한 자립을 지원하기 위해 자활근로사업을 위탁·운영하는 기관이다. 기초생활수급자와 차상위계층을 대상으로 청소, 유품정리, 배송, 편의점 등 16개 자활근로사업단을 운영하고 있다.
구는 올해부터 자활사업 참여자의 일자리 연계 가능성과 지속성을 강화하는 데 중점을 두고, 교육을 통해 필요한 정보와 실질적인 교육 기회를 단계적으로 제공할 계획이다.
교육과 자활근로사업단 운영과 관련한 자세한 사항은 센터 누리집을 참고하거나 전화 문의로 안내받을 수 있다.
구 관계자는 “자활사업의 참여자들이 본인의 적성에 맞는 일을 찾아 안정적인 경제적 자립을 이룰 수 있도록 체계적인 발판을 마련하겠다”고 말했다.
송현주 기자
