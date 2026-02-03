설맞이 ‘강북사랑상품권’ 100억원 발행…4일부터 구매 가능

4일 오전 10시부터 구매, 5% 할인 혜택 적용

이미지 확대 서울 강북구 번동에 있는 임시청사. 강북구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강북구는 설 명절을 맞아 지역 내 소비 진작과 소상공인 경영 안정을 지원하기 위해 총 100억원 규모의 강북사랑상품권을 발행한다고 3일 밝혔다.강북사랑상품권은 오는 4일 오전 10시부터 발행되며, 5% 할인 혜택이 적용된다. 월 최대 50만원까지 구매할 수 있고, 보유 한도는 150만원이다. 60% 이상 사용 시 할인지원금을 제외한 잔액에 대해 환불도 가능하다.구매와 결제는 ‘서울페이 플러스’(서울PAY+) 애플리케이션(앱)에서 할 수 있다. 상세 일정은 앱 공지사항을 통해 확인할 수 있다. 상품권 구매는 현금 또는 카드 결제가 가능하나, 카드로 결제하면 잔액 환불과 선물하기 기능이 제한된다.사용처는 강북구 내 서울페이 가맹점 총 1만 2209곳이다. 생활밀착형 업종을 중심으로 다양한 점포에서 사용할 수 있다. 다만 대형 유통시설이나 대기업이 운영하는 일부 업종에서는 사용이 제한된다.구는 이번 상품권 발행으로 명절 기간 지역 상권에 활력을 불어넣고, 주민들의 합리적인 소비를 지원한다는 계획이다. 상품권과 관련한 자세한 사항은 구청 지역경제과로 문의하면 된다.구 관계자는 “설 명절을 맞아 발행되는 강북사랑상품권이 지역 상권에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “구민 여러분의 많은 관심과 적극적인 이용을 부탁드린다”고 말했다.송현주 기자