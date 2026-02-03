메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

설맞이 ‘강북사랑상품권’ 100억원 발행…4일부터 구매 가능

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-02-03 17:56
입력 2026-02-03 17:56

4일 오전 10시부터 구매, 5% 할인 혜택 적용

이미지 확대
서울 강북구 번동에 있는 임시청사. 강북구 제공
서울 강북구 번동에 있는 임시청사. 강북구 제공


서울 강북구는 설 명절을 맞아 지역 내 소비 진작과 소상공인 경영 안정을 지원하기 위해 총 100억원 규모의 강북사랑상품권을 발행한다고 3일 밝혔다.

강북사랑상품권은 오는 4일 오전 10시부터 발행되며, 5% 할인 혜택이 적용된다. 월 최대 50만원까지 구매할 수 있고, 보유 한도는 150만원이다. 60% 이상 사용 시 할인지원금을 제외한 잔액에 대해 환불도 가능하다.

구매와 결제는 ‘서울페이 플러스’(서울PAY+) 애플리케이션(앱)에서 할 수 있다. 상세 일정은 앱 공지사항을 통해 확인할 수 있다. 상품권 구매는 현금 또는 카드 결제가 가능하나, 카드로 결제하면 잔액 환불과 선물하기 기능이 제한된다.

사용처는 강북구 내 서울페이 가맹점 총 1만 2209곳이다. 생활밀착형 업종을 중심으로 다양한 점포에서 사용할 수 있다. 다만 대형 유통시설이나 대기업이 운영하는 일부 업종에서는 사용이 제한된다.

구는 이번 상품권 발행으로 명절 기간 지역 상권에 활력을 불어넣고, 주민들의 합리적인 소비를 지원한다는 계획이다. 상품권과 관련한 자세한 사항은 구청 지역경제과로 문의하면 된다.
관악의 현장에서 정책으로… 유정희 의정 여정을 기록하다
서울시의회 바로가기
thumbnail - 관악의 현장에서 정책으로… 유정희 의정 여정을 기록하다

구 관계자는 “설 명절을 맞아 발행되는 강북사랑상품권이 지역 상권에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “구민 여러분의 많은 관심과 적극적인 이용을 부탁드린다”고 말했다.

송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
강북사랑상품권의 발행 규모는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기