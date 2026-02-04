메뉴
은평구 사회초년생들 집 구할 때 안심하세요…‘전·월세 안심 아카데미’ 운영

송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-02-04 16:05
입력 2026-02-04 16:05

전세사기 예방 전·월세 계약 교육, 회차별 30명

이미지 확대
은평구 전·월세 안심 아카데미 수강생 모집 홍보물. 은평구 제공
은평구 전·월세 안심 아카데미 수강생 모집 홍보물. 은평구 제공


서울 은평구는 전·월세 계약 경험이 부족한 1인 가구, 자립준비청년 등 사회초년생의 전세사기 피해를 예방하기 위해 ‘슬기로운 주거생활! 전·월세 안심 아카데미’를 운영한다고 4일 밝혔다.

이번 교육은 최근 전세사기 등 주거 피해 사례가 이어지자 부동산 권리관계나 계약서 작성 요령 등에 서툰 청년층의 안전한 주거 정착을 돕기 위해 마련됐다.

교육은 이달부터 11월까지 분기별 1회, 총 4회 진행된다. 올해 첫 강의는 오는 25일 오후 7시, 은평구 가족센터 지하 1층 교육장에서 열린다.

강의는 한국공인중개사협회 전임교수인 정삼교 영남대 법학과 교수가 맡는다. 교육 주요 내용은 전·월세 계약 전후 유의사항, 등기사항증명서 근저당 등 권리관계 분석 방법 등이다.

교육 대상은 사회초년생인 1인 가구와 자립준비청년 등이다. 회차별로 30명을 대상으로 진행한다. 신청은 전화 또는 홍보물 내 QR코드로 할 수 있다. 기타 자세한 사항은 구청 부동산정보과 부동산행정팀으로 문의하면 된다.

구는 이번 교육이 사회초년생들의 부동산 계약 체결 능력을 높이고, 전세 피해와 부동산 거래사고를 사전에 예방하는 데 도움이 될 것으로 기대한다.


김미경 구청장은 “현장에서 바로 활용 가능한 핵심 내용을 중심으로 교육을 구성했다”며 “구민의 소중한 재산권 보호에 적극 나서겠다”고 말했다.

송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
