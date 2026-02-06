강북구, 기록물 망가지고 사라질 가능성 차단…영구 지적보존문서 추가 전산화 추진

최근 5년간 생산분까지 1만여매 DB 구축

이미지 확대 강북구 번동에 있는 강북구청 임시청사. 강북구 제공

서울 강북구가 영구 지적(地籍)보존문서의 디지털 전환에 속도를 내고 있다고 6일 밝혔다. 종이 형태의 기록물을 전산화해 훼손이나 위변조 가능성을 방지하고, 지적 문서 관리의 체계성과 효율성을 높인다는 취지다.지적보존문서란 토지의 세부정보를 확인할 수 있는 ‘구 토지·임야대장’과 경계확인 등을 위한 ‘폐쇄지적도·임야도’ 등을 뜻한다.구는 올해 사업비 855만원을 투입해 2021년부터 지난해까지 생산된 토지이동결의서와 측량결과도 약 1만 500매를 데이터베이스(DB)화한다.그동안 종이로 보관해 온 지적 기록물은 재개발에 따른 확정측량, 토지 분할 등 주민의 재산권 행사와 밀접하게 관련된 중요 자료다. 종이 형태의 특성상 시간이 흐를수록 훼손되거나 멸실될 우려가 크다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.구는 앞서 1970년부터 2020년 사이에 생산된 토지이동결의서 18만 6659매와 측량결과도 4만 6628매에 대한 전산화 작업을 완료했다. 이번 사업으로 2021~2025년에 생산된 기록물까지 전산시스템에 추가돼 구의 지적 기록물 관리 체계는 더 견고해질 전망이다.전산시스템 구축이 완료되면 민원 처리 속도도 개선된다. 과거 수작업으로 문서를 일일이 찾아야 했던 번거로움이 사라지고, 담당 공무원이 전산망에서 즉시 정보를 확인할 수 있게 되어서다.구 관계자는 “영구 지적보존문서 전산화는 구민의 소중한 재산권을 보호하고 효율적인 지적 행정을 구현하기 위한 중요한 과정”이라며 “구민들이 신속하고 정확한 지적 서비스를 누릴 수 있도록 지적 관리 체계의 내실을 다지는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.송현주 기자